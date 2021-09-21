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Samsung Galaxy A13 получит основную камеру на 50 Мп

Такая информация появилась на портале galaxyclub.nl
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 Будущий смартфон Galaxy A13 будет младшим представителем компании Samsung начального уровня. Это означает, что аппаратная составляющая будет относительно слабой, однако, Samsung собирается оснастить Galaxy A13 довольно приличной основной камерой.

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 Согласно новой информации, Galaxy A13 будет оснащен основной камерой с датчиком разрешением 50 Мп. В недавних сообщениях четко указывалось, что бюджетные смартфоны следующего поколения и аппараты среднего класса будут использовать камеры с разрешением 50 Мп. Похоже, что первым устройством в линейке Samsung станет именно Galaxy A13. Корейский гигант явно не хочет отставать от своего основного конкурента Xiaomi, который несколько недель назад представил Redmi 10 с камерой на 50 Мп.

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 Конечно, наличие датчика на 50 Мп не обязательно означает, что Galaxy A13 станет идеальным смартфоном для съемки. Очень многое зависит от качества самого датчика, а также соответствующего программного обеспечения. В Galaxy S22, например, также будет 50-мегапиксельная камера, но наверняка с другим датчиком. В любом случае Galaxy A13 станет шагом вперед, чем текущая модель Galaxy A12. Напомню, что помимо камер, грядущие смартфоны Galaxy A получат оптическую стабилизацию (OIS), а также новейшие процессоры серии Exynos.

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samsung galaxy exynos galaxy a galaxy a13
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