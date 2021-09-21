Samsung Galaxy A13 получит основную камеру на 50 Мп
Будущий смартфон Galaxy A13 будет младшим представителем компании Samsung начального уровня. Это означает, что аппаратная составляющая будет относительно слабой, однако, Samsung собирается оснастить Galaxy A13 довольно приличной основной камерой.
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Согласно новой информации, Galaxy A13 будет оснащен основной камерой с датчиком разрешением 50 Мп. В недавних сообщениях четко указывалось, что бюджетные смартфоны следующего поколения и аппараты среднего класса будут использовать камеры с разрешением 50 Мп. Похоже, что первым устройством в линейке Samsung станет именно Galaxy A13. Корейский гигант явно не хочет отставать от своего основного конкурента Xiaomi, который несколько недель назад представил Redmi 10 с камерой на 50 Мп.
Конечно, наличие датчика на 50 Мп не обязательно означает, что Galaxy A13 станет идеальным смартфоном для съемки. Очень многое зависит от качества самого датчика, а также соответствующего программного обеспечения. В Galaxy S22, например, также будет 50-мегапиксельная камера, но наверняка с другим датчиком. В любом случае Galaxy A13 станет шагом вперед, чем текущая модель Galaxy A12. Напомню, что помимо камер, грядущие смартфоны Galaxy A получат оптическую стабилизацию (OIS), а также новейшие процессоры серии Exynos.
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