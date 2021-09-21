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Похоже, что смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут не единственными новинками компании. Сообщается, что Google также работает над еще более впечатляющим продуктом, а именно Pixel Fold. Новая утечка в очередной раз предоставила информацию о том, когда стоит ожидать складной Google первого поколения.

По словам Эвана Бласса, Google Pixel Fold уже очень близок к выходу. Инсайдер утверждает, что информация из надежного внутреннего источника указывает на то, что складной телефон будет запущен уже в этом году. Считается, что Pixel Fold под кодовым названием «Passport» находится в разработке в течение двух лет, и может стать достойным противником Samsung Galaxy Z Fold3.

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Данная новость не первая, касающаяся запуска Pixel Fold. Ранние слухи сообщали, что складной смартфон будет запущен вместе с серией Pixel 6 в октябре. Тем не менее, хотя Google активно продвигает серию Pixel 6, она пока практически ничего не говорит, что такое устройство вообще существует. Что открывает прекрасную возможность для неожиданного релиза. Кроме того, предполагается, что Pixel Fold будет работать на том же чипсете Tensor, что и серия Pixel 6.