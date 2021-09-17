Чип A15 в iPad mini 6 от Apple работает медленнее, чем в iPhone 13
Поклонники iPad mini получили хорошую новость, когда компания Apple неожиданно объявила о значительном обновлении iPad mini 6 на прошедшем мероприятии California Streaming. В дополнение к новому дизайну с портом USB-C, iPad mini 6 также получил новейший чип Apple A15. Однако есть разница в производительности процессора между iPad mini и iPhone 13.
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Согласно информации ресурса MacRumors, первые тесты в базе данных Geekbench показывают, что Apple A15 в iPad mini 6 работает на тактовой частоте 2,93 ГГц, в то время, как в смартфоне iPhone 13 тактовая частота чипсета A15 составляет 3,2 ГГц. Соответственно, результаты тестов iPad mini 6 на несколько процентов ниже, чем у iPhone 13. В многоядерном тесте iPhone 13 Pro набирает в среднем 4660 баллов, а iPad mini 6 - 4540 баллов. В одноядерном тесте Geekbench iPhone 13 набрал 1730 баллов, а iPad mini 6 в среднем набирает 1595 баллов.
Конечно, более низкая тактовая частота A15 внутри iPad mini 6 приводит лишь к небольшой разнице в производительности, которая не должна быть заметна при обычном использовании. Однако остается неясным, почему Apple решила снизить частоту процессора A15 в iPad mini 6. Единственным логичным объяснением такого шага может быть желание Apple продлить время автономной работы, пожертвовав небольшим снижением производительности, которой, впрочем, и так достаточно для любых задач.
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