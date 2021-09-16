Смартфоны серии Redmi Note скоро получат MIUI 12.5 Enhanced Edition
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Несколько недель назад компания Xiaomi представила довольно обширный список смартфонов, которые получат фирменную оболочку MIUI 12.5 Enhanced Edition в первой волне её рассылки. С тех пор компания уже начала распространение своей улучшенной версии MIUI 12.5 на такие смартфоны, как Mi 11 Ultra и Poco F3. Вторая волна рассылки обновления уже на подходе. Xiaomi уже представила новый список смартфонов, владельцы которых в ближайшее время могут надеяться на обновление до версии MIUI 12.5 Enhanced Edition. На этот раз порадоваться могут пользователи смартфонов серии Redmi Note. Ниже представлен список этих устройств.
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 10 5G
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 Pro 5G
Стоит учитывать, что пока речь идет о китайских версиях смартфонов, так как некоторые из перечисленных телефонов не продаются по всему миру и с обновлением им придется подождать. Ожидается, что развертывание MIUI 12.5 Enhanced Edition в Китае начнется 8 октября, а глобальное развертывание последует в недалекой перспективе.
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