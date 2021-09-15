Microsoft выпустила сборку Windows 11 22458 с исправлениями на канале разработчиков
Сегодня среда, а это значит, что вышла новая сборка Windows 11 Insider Preview на канале разработчиков. Сборка этой недели получила номер 22458, и по большому счету ничего нового не принесла. Единственное изменение в ОС заключается в том, что при нажатии на меню «Пуск» появляется новый пункт «Параметры входа». Основным назначением сборки является внесение исправлений в текущую версию системы.
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Кроме того, Microsoft рассказала о новом приложении Tips, включающем 114 новых советов и получившем обновление UX, ожидаемое в Windows 11. Также появился новый виджет «Советы», который можно найти на панели «Виджеты», а Microsoft заявляет, что он будет поддерживать всплывающие окна во всей ОС.
Как всегда, пользователи могут получить сегодняшнюю сборку через Центр обновления Windows, если у него есть канал для разработчиков, а если нет, то можно зарегистрироваться, пройдя во вкладку «Программа предварительной оценки Windows» в настройках. Также в сообщении Microsoft сообщается об устранении некоторых служебных проблем, например, той, которая не позволяет каналу Dev вернуться к каналу бета-версии, не выполнив сброс до заводских настроек и многое другое.
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