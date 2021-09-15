Утечка раскрыла спецификации Pixel 6 Pro: 1440p дисплей, 12 ГБ ОЗУ и многое другое
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В преддверии выхода смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, в сети появлялось множество слухов и спекулятивных заявлений относительно характеристик грядущих устройств от Google. Также в сеть попала информация о собственном чипсете Tensor от Google. По словам главного редактора портала XDA Developers, все подробности о смартфонах были предоставлены осведомителем, «желающим остаться неизвестным».
Теперь в сети появились новые сведения о спецификациях старшей версии смартфона. Pixel 6 Pro получит чипсет с восемью процессорными ядрами, четыре из которых работают на частоте 1,8 ГГц, и по два ядра с частотой 2,25 и 2,8 ГГц. За графическую производительность смартфона обеспечит ускоритель ARM Mali-G78, работающий на частоте 848 МГц. Дисплей будет иметь разрешение 3120x1440 пикселей с частотой до 120 Гц.
Кроме того, Pixel 6 Pro использует ядро Linux 5.10 LTS, которое также поддерживается процессорами AMD Zen 3. Поддержка смартфона будет продолжаться в течение пяти лет, то есть до 2026 года. Это также согласуется с распространенным в июле слухом о том, что Google предложит 5 лет поддержки своих устройств, начиная с серии Pixel 6.
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Естественно, смартфоны серии Pixel 6 и Pixel 6 Pro выйдут с предустановленной ОС Android 12, которая, по слухам, должна появиться 4 октября.
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