Новые SSD XL-NAND от Kioxia будут конкурировать с Intel Optane, но стоить дешевле
Kioxia объявила о выпуске новой линейки твердотельных накопителей серии FL6 с новой высокоскоростной памятью. Эта новая система памяти основана на технологии Kioxia BiCS 3D flash с 1 битом на ячейку SLC XL-Flash, которая, по мнению Kioxia, обеспечит создание более дешевых и быстрых твердотельных накопителей, чем Intel Optane с 3D XPoint.
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Компания работает над новой технологией почти два года. К сожалению, Kioxia не поделилась подробными характеристиками. Новые твердотельные накопители SCM от Kioxia предназначены для использования на предприятиях и в центрах обработки данных с целью обеспечения большей производительности и меньшей задержки, чем у обычных хранилищ на основе TLC.
Серия FL6 поддерживает интерфейс PCIe Gen 4.0 и NVMe 1.4. Твердотельные накопители FL6 рассчитаны на 60 операций записи на диск в день (DWPD) и обладают емкостью от 800 ГБ до 3200 ГБ (3,2 ТБ). Флэш-память имеет больше независимых областей флеш-памяти, которые могут одновременно отвечать на запросы данных для улучшения параллелизма и производительности. XL-Flash использует существующую флэш-память BiCS в режиме SLC, то есть сохраняет только один бит на ячейку для повышения производительности.
Новые твердотельные накопители Kioxia FL6 используют проверенную технологию NAND, поэтому они должны быть намного доступнее, чем конкурирующие твердотельные накопители Intel Optane для центров обработки данных.
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