Стали известны характеристики чипсета Tensor от Google в смартфонах Pixel 6
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О грядущих флагманских телефонах Google серии Pixel 6 уже было много сказано. Известно, что смартфоны будут работать на чипсете Tensor, детали о котором до сегодняшнего дня отсутствовали. Новая утечка пролила свет на некоторые характеристики чипсета от корпорации Google.
Как сообщил инсайдер Digital Chat Station, новый набор микросхем, похоже, разработан собственными силами Google, и можно ожидать, что он превзойдет по производительности текущий флагман Snapdragon 888 от Qualcomm. Это будет возможно благодаря наличию двух ядер Cortex-X1 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Для сравнения, Exynos 2100 и Snapdragon 888 имеют по одному ядру Cortex-X1 с тактовой частотой 2,91 ГГц и 2,84 ГГц соответственно.
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Кроме двух ядер Cortex-X1 чипсет включает четыре ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц и два с тактовой частотой 2,25 ГГц. Встроенный графический процессор также не ударит в грязь лицом, так как представлен чипом ARM Mali-G78. Это тот же графический процессор, что и в Exynos 2100. Предыдущая информация также указывает на то, что чипсет Tensor, производимый Samsung находится между Exynos 2100 и Exynos 2200.
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