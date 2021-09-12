Samsung может выпустить Galaxy Note 22
В последние месяцы ходит множество спекуляций по поводу дальнейшей судьбы смартфонов серии Samsung Galaxy Note. Слухи о том, что Samsung не выпустит новое поколение смартфона в 2021 году, поначалу казались нереальными, однако Samsung сделал это, а причиной, по утверждениям компании в то время, стала глобальный дефицит полупроводников. Эта версия казалась логичной, поскольку Samsung должна была запустить его в тот же временной отрезок, что и недавно выпущенные Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, что затруднило бы произвести достаточное количество смартфонов всех трёх линеек.
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Однако остаются вопросы относительно того, вернется ли серия Galaxy Note в 2022 году, особенно после добавления поддержки S-Pen в Galaxy Z Fold3. Кроме того, несколько дней назад, известный и надежный инсайдер Ice Universe намекнул, что линейка Galaxy Note может быть полностью отменена. Однако, это было быстро опровергнуто другим известным инсайдером FrontTron, указавшим, что товарный знак Galaxy Note не нуждается в обновлении в настоящее время, поскольку он остается актуальным до 2023 года.
Сегодня Ice Universe сделал шаг назад в своих утверждениях и возродил надежды поклонников Galaxy Note, написав в Твиттере о том, что в цепочке поставок появились доказательства существования Galaxy Note следующего поколения. Поскольку прибыль Samsung от продажи смартфонов снижается, для компании не имело бы смысла отказываться от одной из своих самых популярных моделей, несмотря на явно успешный запуск последних складных устройств.
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