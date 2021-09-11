Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сети появилась порция новой информации о грядущих дискретных графических картах Intel. Согласно появившемуся слайду, графические процессоры Intel DG2 будут конкурировать со старшими видеокартами среднего сегмента от AMD и Nvidia.

реклама

Если слайд отражает реальное положение вещей, то Intel не планирует конкурировать с графическими процессорами NVIDIA GA102 и AMD Navi 21. Вместо этого Intel будет нацеливаться на конкуренцию с графическими процессорами NVIDIA GA104 и AMD Navi 22.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

SOC1 DG1 будет конкурировать напрямую с NVIDIA RTX 3070, RTX 3060 Ti, а также с Radeon RX 6700XT и RX 6600 XT, имея при этом TDP от 175 до 225 Вт. Следует также отметить, что графический процессор SOC1 будет предлагаться в ценовой категории от 300 до 499 долларов. Необходимо также подчеркнуть, что SOC1 означает только графический процессор, в то время как компания Intel может создать несколько моделей видеокарт на основе этого чипа.

SOC2 имеет расчетную мощность до 75 Вт. Этот графический процессор станет основой для массовых видеокарт компании Intel с максимальной производительностью, сопоставимой с GTX 1650 SUPER. Возможно именно в данном сегменте Intel ждет наибольший успех, так как в настоящее время AMD и Nvidia практически игнорируют выпуск видеокарт стоимостью от 100 до 150 долларов.

реклама

Напомню, что официальный запуск графических процессоров Intel Arc Alchemist запланирован на первый квартал 2022 года. Графические процессоры будут основаны на архитектуре Xe-HPG и 6-нм техпроцессе TSMC.