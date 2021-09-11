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Как известно процессоры Intel Alder Lake для настольных ПК будут выпущены в ноябре и будут иметь новую архитектуру, новую платформу, поддержку памяти DDR5 и шины PCIe 5.0. Но кроме изменений самих процессоров, компания представит новые процессорные кулеры под брендом LAMINAR.

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Сегодня в сети появились изображения кулеров Intel LAMINAR, которые представляют собой совершенно новые решения для всей линейки процессоров Alder Lake мощностью 65 Вт. Согласно появившемуся слайду, Intel готовит как минимум три новых процессорных кулера для линейки Alder Lake, которые будут совместимы с разъемом LGA 1700.

Судя по всему, кулеры будут представлены в трех сегментах: базовый RS1 для чипов Pentium и Celeron, основной RM1 для чипов Core i7, Core i5, Core i3 и более дорогой RH1 для чипов Core i9. Laminar RH1 будет иметь наибольшую высоту с множеством алюминиевых ребер, соединенных с медным основанием. Кроме того, кулер оснащен синими светодиодами. Механизм крепления обновился и получил конструкцию в виде винтов, а не старый способ крепления с поворотным замком.

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Старый способ крепления остался в боле простых моделях начального уровня RS1 и RM1. Эти два кулера очень похожи друг на друга, но можно заметить некоторые изменения.

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RM1 имеет больше алюминиевых ребер и более крупный радиатор с небольшой светодиодной полосой, окружающей вентилятор, в то время как базовый кулер RS1 не имеет светодиода.

Похоже, что эти кулеры будут доступны только с не-K моделями процессоров, в то время как чипы серии K вообще не получат кулеров в комплекте. Для них Intel будет рекомендовать приобретать более дорогие системы охлаждения от сторонних производителей, поскольку процессоры будут иметь базовый TDP 125 Вт.

Компания Intel решила пойти по стопам AMD, которая также представила совершенно новые кулеры в своей линейке Ryzen под брендом Wraith. Линейка кулеров AMD также предназначена для процессоров в зависимости от их TDP. Кулер Stealth будет рассчитан на мощность 35 Вт, в то время как серия Wraith Spire - на 65 Вт, Wraith Max - на 95 Вт, а Wraith PRISM - на 105 Вт.