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В сети появились изображения специализированной майнерской видеокарты на чипе Navi 22 от XFX

Новинка имеет пассивную систему охлаждения и неплохую производительность в майнинге Ethereum
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 Сегодня появилась информация о видеокарте на базе чипа AMD Navi 22, предназначенного для майнинга криптовалюты, а ресурс VideoCardz поделился фотографиями предполагаемой видеокарты.

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 На скриншоте, предоставленном VideoCardz, большая часть характеристик видеокарты замылена, но видно название чипа Navi 22 (Nashira Summit). Дата изготовления чипа - 17 марта. Если внимательно посмотреть на фотографию выше, то можно заметить логотип XFX. Скриншот GPU-Z сообщает о наличии 2304 потоковых процессоров, что указывает на видеокарту Radeon RX 6700.

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 Графический чип имеет фиксированную базовую тактовую частоту 1300 МГц, чего вполне достаточно для майнинга Ethereum, при котором не нужны высокие тактовые частоты. Карта оснащена 10 ГБ локальной памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с работающей на 160-битном интерфейсе. Интересно, что подобная конфигурация памяти аналогична Radeon RX 6700M, это наводит на мысль, что XFX переработала мобильную видеокарту в вариант для настольного компьютера.

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 Что касается производительности в майнинге, то согласно скриншоту видеокарта обеспечивает хешрейт на уровне 39,06 MH/s в Ethereum. При этом графический чип нагрелся до температуры 92 градуса Цельсия, чего и следовало ожидать от видеокарты с пассивным охлаждением. Для сравнения, производительность видеокарты Radeon RX 5600 XT составляет 39,6 MH/s, а GeForce RTX 3060 Ti LHR - 42,9 MH/s.

 Описываемая видеокарта, как было сказано, оснащена пассивной системой охлаждения, имеет два 8-контактных разъема питания PCIe, расположенных сзади. Дизайн вызывает интерес, потому что подобная система охлаждения и расположение разъемов питания PCIe обычно используются в ускорителях AMD, предназначенных для использования в HPC, таких, как Radeon Instinct.

 Остается вопрос, является ли эта видеокарта на базе чипа Navi 22 единственной, или будут другие модели на других чипах линейки RDNA 2, а также от других партнеров AMD.

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Теги

amd ethereum rdna 2 xfx rdna2 navi 22 radeon rx 6700 ethereum mining radeon rx 6700m
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ну какая разница альтернативная оплата же будет. Джобс там в гробу переворачивается. Теперь он будет к Куку в кошмарах приходить как Фрэдди Крюгер.))
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zoog2
01:31
Каких крутых технологий, анальных зондов с 7.1 вибрирующими разделяющимися головками что ли?
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Xmast
01:31
Если каждый из нас начнет писать как он заработал столько и столько то? Это что повод для статьи? Каждый месяц люди зарабатывают. Что ютубер что обычный работяга
Как я заработал 63 тысячи рублей на Overclockers.ru
zoog2
01:30
Ой, таки задел ваш национальный гешефт (нет, это не религия)!
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Саня Крутой
01:29
Кину свою копеечку в шапку этому д.., т.е. автору сего высера.
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zoog2
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N1ghtwish
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