Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня появилась информация о видеокарте на базе чипа AMD Navi 22, предназначенного для майнинга криптовалюты, а ресурс VideoCardz поделился фотографиями предполагаемой видеокарты.

реклама

На скриншоте, предоставленном VideoCardz, большая часть характеристик видеокарты замылена, но видно название чипа Navi 22 (Nashira Summit). Дата изготовления чипа - 17 марта. Если внимательно посмотреть на фотографию выше, то можно заметить логотип XFX. Скриншот GPU-Z сообщает о наличии 2304 потоковых процессоров, что указывает на видеокарту Radeon RX 6700.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Графический чип имеет фиксированную базовую тактовую частоту 1300 МГц, чего вполне достаточно для майнинга Ethereum, при котором не нужны высокие тактовые частоты. Карта оснащена 10 ГБ локальной памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с работающей на 160-битном интерфейсе. Интересно, что подобная конфигурация памяти аналогична Radeon RX 6700M, это наводит на мысль, что XFX переработала мобильную видеокарту в вариант для настольного компьютера.

реклама

Что касается производительности в майнинге, то согласно скриншоту видеокарта обеспечивает хешрейт на уровне 39,06 MH/s в Ethereum. При этом графический чип нагрелся до температуры 92 градуса Цельсия, чего и следовало ожидать от видеокарты с пассивным охлаждением. Для сравнения, производительность видеокарты Radeon RX 5600 XT составляет 39,6 MH/s, а GeForce RTX 3060 Ti LHR - 42,9 MH/s.

Описываемая видеокарта, как было сказано, оснащена пассивной системой охлаждения, имеет два 8-контактных разъема питания PCIe, расположенных сзади. Дизайн вызывает интерес, потому что подобная система охлаждения и расположение разъемов питания PCIe обычно используются в ускорителях AMD, предназначенных для использования в HPC, таких, как Radeon Instinct.

Остается вопрос, является ли эта видеокарта на базе чипа Navi 22 единственной, или будут другие модели на других чипах линейки RDNA 2, а также от других партнеров AMD.