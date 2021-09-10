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Через несколько недель Google выпустит первые стабильные сборки Android 12 для телефонов серии Pixel. Перед выпуском обновления Android 12 разработчики Google продолжают работать над изменением дизайна своих приложений в соответствии с Material You, последней версии дизайна Google. Приложения Google, которые получат обновление Material You взяты из пакета Google Workspace, и включают Gmail, Google Calendar, Google Meet, Google Drive, Google Docs, Google Sheets и Google Slides.

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После того как обновленный внешний вид будет выпущен для конкретного устройства, пользователь увидит панель навигации с овалом в форме таблетки, выделяющим текущую вкладку, большие плавающие кнопки действий, использование текста Google Sans для лучшей читаемости и поддержку динамических цветов. В динамических цветах используется новый движок, представленный в Android 12, который в настоящее время доступен на телефонах Pixel, для использования цветовой палитры из обоев в приложениях. Приложения могут использовать эти цвета в своих пользовательских интерфейсах различными способами. Поддержка динамического цвета - одна из самых интересных функций в Material You, поскольку она делает дизайн каждого приложения более индивидуальным.

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В каждом из приложений Material You также будет автоматически настраивать контраст, размер и ширину линии в зависимости от контекста приложения и пользовательских предпочтений. Однако существующие цветовые схемы, такие как типы файлов с цветовой кодировкой, цвета папок или предупреждения в приложении, не будут изменены.

Ниже представлены примеры, демонстрирующие, как выглядит каждое приложение с Material You.

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Gmail

Google Calendar

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Google Drive

Наряду с Gmail, Google Calendar, Google Meet, Google Drive, Google Sheets, Google Docs и Google Slides, несколько других приложений Google были также переработаны с учетом Material You. К ним относятся Google Calculator и Google Clock, Google Lens, Google Chrome, Google Контакты, Gboard и Google Camera, а в скором времени добавится поддержка Google сообщений.



