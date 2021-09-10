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MediaTek анонсировала новый чип для 5G планшетов и Chromebook под названием Kompanio 900T. Чип является еще одним представителем линейки, выпущенным вслед за Kompanio 1300T, еще одним чипсетом, разработанным для планшетов, который является продуктом премиум-класса. Kompanio 900T представляет собой чип среднего класса, а MediaTek при его описании ссылается на мощные вычислительные возможности и сверхнизкое энергопотребление.

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Как и Kompanio 1300T, новинка основана на 6-нм техпроцессе TSMC, включает восьмиядерный процессор, оснащенный двумя производительными ядрами Cortex-A78 и шестью энергоэффективными ядрами Cortex-A55, в отличие от четырех ядер каждого типа в Kompanio 1300T. Кроме процессорных ядер Kompanio 900T имеет графический процессор Mali-G68 MC4 и собственный APU MediaTek для задач, связанных с искусственным интеллектом. Набор микросхем поддерживает оперативную память стандартов LPDDR5 и LPDDR4X, а также системы хранения UFS 3.1 и UFS 2.1. Это позволяет использовать его в широком спектре устройств с разной ценой и уровнем производительности.

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Одной из важных особенностей Kompanio 900T является поддержка сетей пятого поколения, благодаря 5G модему, который поддерживает как автономные (SA), так и неавтономные (NSA) сети в диапазоне частот до 6 ГГц. Новинка имеет поддержку технологии MediaTek 5G UltraSave, которая призвана снизить энергопотребление до 50% при использовании сетей 5G. Чипсет Kompanio 900T также поддерживает две SIM-карты 5G, технологию передачи голоса VoNR, Wi-Fi 6 с технологией 2 × 2 MIMO и Bluetooth 5.2.

Система на чипе Kompanio 900T поддерживает дисплеи 2K (2000 x 1200 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и использует технологию Mediatek MiraVision для повышения качества изображения. MediaTek заявляет, что её чипсет позволяет поднять качество SDR-видео до уровня HDR, HDR - до HDR10+, а также предлагает улучшения изображения в реальном времени для видео HDR10+.

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Что касается датчиков изображения, то Kompanio 900T поддерживает до двух 20-мегапиксельных камер или одну камеру разрешением 108 мегапикселей и может записывать видео в формате 4K, что не так часто встречается на планшетах и Chromebook.