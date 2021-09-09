AMD дарит Far Cry 6 и Resident Evil Village покупателям систем с Ryzen 5000 и Radeon RX 6000
AMD объявила о запуске новой акции для покупателей систем с процессорами Ryzen и видеокартами компании. Итак, все кто выполнит условия компании получат цифровые коды для загрузки Far Cry 6, выход которой состоится 7 октября, Resident Evil Village, а также трехмесячную пробную подписку на Xbox Game Pass. В акции участвуют как настольные системы, так и ноутбуки.
Чтобы иметь право на участие, настольные ПК должны быть оснащены как минимум процессором Ryzen 5, начиная с версии Ryzen 5 3600 предыдущего поколения и заканчивая нынешним флагманом Ryzen 9 5950X. Видеокарты, участвующие в акции должны относиться к поколению Rafeon RX 6000.
Полный список процессоров для настольных ПК выглядит так:
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AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen 9 5900
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800
AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 9 3950X
AMD Ryzen 9 3900XT
AMD Ryzen 9 3900X
AMD Ryzen 7 3800XT
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AMD Ryzen 7 3800X
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 5 3600X
AMD Ryzen 5 3600
Список графических процессоров представлен следующими картами:
AMD Radeon RX 6900 XT
AMD Radeon RX 6800 XT
AMD Radeon RX 6800
AMD Radeon RX 6700 XT
AMD Radeon RX 6600 XT
Что касается ноутбуков, то в акции участвуют новейшие процессоры серии Ryzen 5000, начиная с Ryzen 5 5600H и 5600HS, и графические процессоры AMD Radeon RX 6000M.
Нет сомнения, что данный шаг AMD направлен на повышение привлекательности своей продукции на рынке готовых игровых настольных компьютеров. Кроме того, это также выгодно и потребителям, так как в составе готовых систем графические процессоры AMD продаются ближе всего к рекомендованной розничной цене.
На данный момент предложение компании AMD доступно для жителей Северной Америки и Европы.
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