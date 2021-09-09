AMD объявила о запуске новой акции для покупателей систем с процессорами Ryzen и видеокартами компании. Итак, все кто выполнит условия компании получат цифровые коды для загрузки Far Cry 6, выход которой состоится 7 октября, Resident Evil Village, а также трехмесячную пробную подписку на Xbox Game Pass. В акции участвуют как настольные системы, так и ноутбуки.

Чтобы иметь право на участие, настольные ПК должны быть оснащены как минимум процессором Ryzen 5, начиная с версии Ryzen 5 3600 предыдущего поколения и заканчивая нынешним флагманом Ryzen 9 5950X. Видеокарты, участвующие в акции должны относиться к поколению Rafeon RX 6000.

Полный список процессоров для настольных ПК выглядит так:

реклама

AMD Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 9 5900

AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 7 5800

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

AMD Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 9 3900XT

AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 7 3800XT

реклама

AMD Ryzen 7 3800X

AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 5 3600

Список графических процессоров представлен следующими картами:

AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6800

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Radeon RX 6600 XT

Что касается ноутбуков, то в акции участвуют новейшие процессоры серии Ryzen 5000, начиная с Ryzen 5 5600H и 5600HS, и графические процессоры AMD Radeon RX 6000M.

Нет сомнения, что данный шаг AMD направлен на повышение привлекательности своей продукции на рынке готовых игровых настольных компьютеров. Кроме того, это также выгодно и потребителям, так как в составе готовых систем графические процессоры AMD продаются ближе всего к рекомендованной розничной цене.

На данный момент предложение компании AMD доступно для жителей Северной Америки и Европы.