Windows 11 будет быстрее Windows 10 благодаря оптимизации процессора и памяти
реклама
Новая операционная система Windows 11 обещает сделать компьютер быстрее благодаря различным внутренним оптимизациям. Новый пользовательский интерфейс и более быстрая анимация - лишь часть функций, которые позволят Windows 11 стать достойным приемником Windows 10. Однако Microsoft еще есть над чем поработать, особенно над чрезмерно упрощенной панелью задач. Но другие функции, такие как запоминание расположения каждого окна при работе с несколькими мониторами, пользователи наверняка оценят.
Представитель Microsoft заявил, что изменения, внесенные в систему, позволят Windows 11 снизить использование оперативной памяти на 32%, а ресурсов центрального процессора на 37%. Большое внимание при создании Windows 11 было уделено оптимизации функции гибернации и пробуждения. При использовании процессоров Intel Core 8-го поколения и выше, Microsoft ожидает практически мгновенного пробуждения, как это бывает с постоянно включенными устройствами на базе чипов ARM.
В новой системе будут изменены приоритеты приложений и улучшено управление памятью. Тяжелые рабочие нагрузки больше не должны замедлять работу остальных приложений. Система будет отдавать приоритет этим приложениям, выделяя ресурсы памяти и мощность процессора. На уровне программного обеспечения Microsoft уменьшила нехватку ресурсов для основных потоков обработки, гарантируя, что мощность сохраняется для потоков, которые действительно в ней нуждаются. Одно только это изменение улучшает вывод системы из режима сна на 25%, утверждает Microsoft.
реклама
Напомню, что выход операционной системы Windows 11 запланирован на 5 октября. Всем, у кого установлена Windows 10, новинка достанется бесплатно в виде обновления, при условии подходящего по требованиям оборудования.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила