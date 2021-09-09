Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
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В сети появилась информация, что NVIDIA обновит видеокарты Ampere серии GeForce RTX 30 в среднесрочной перспективе к Международной выставке CES 2022 года, которая пройдет в январе. Кроме того, компания наметила на 4 квартал 2022 года представить видеокарты серии GeForce RTX 40 следующего поколения. Обновление текущей линейки в первом квартале будет включать модели под названием «SUPER». Автором данной утечки является инсайдер Greymon55, который всегда предоставляет точную информацию о продукции NVIDIA. Напомню, что компания недавно выпустила обновленные версии «Ti» некоторых моделей видеокарт в ответ на выход конкурирующую продукцию AMD серии Radeon RX 6000 на архитектуре RDNA2.
Следующее поколение видеокарт NVIDIA будет основано на графической архитектуре «Lovelace», которая предусматривает еще большие возможности аппаратного ускорения функционала RTX, больше эффектов трассировки лучей и поддержку будущих API. Новое поколение видеокарт также знаменует возвращение NVIDIA к сотрудничеству с TSMC, архитектура которого основана на 5-нм техпроцессе N5. На данный момент видеокарты текущего поколения изготавливаются на производственных линиях компании Samsung с использованием 8-нм технологического процесса.
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