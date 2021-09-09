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В сети появилась информация, что NVIDIA обновит видеокарты Ampere серии GeForce RTX 30 в среднесрочной перспективе к Международной выставке CES 2022 года, которая пройдет в январе. Кроме того, компания наметила на 4 квартал 2022 года представить видеокарты серии GeForce RTX 40 следующего поколения. Обновление текущей линейки в первом квартале будет включать модели под названием «SUPER». Автором данной утечки является инсайдер Greymon55, который всегда предоставляет точную информацию о продукции NVIDIA. Напомню, что компания недавно выпустила обновленные версии «Ti» некоторых моделей видеокарт в ответ на выход конкурирующую продукцию AMD серии Radeon RX 6000 на архитектуре RDNA2.

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Следующее поколение видеокарт NVIDIA будет основано на графической архитектуре «Lovelace», которая предусматривает еще большие возможности аппаратного ускорения функционала RTX, больше эффектов трассировки лучей и поддержку будущих API. Новое поколение видеокарт также знаменует возвращение NVIDIA к сотрудничеству с TSMC, архитектура которого основана на 5-нм техпроцессе N5. На данный момент видеокарты текущего поколения изготавливаются на производственных линиях компании Samsung с использованием 8-нм технологического процесса.