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Следующей версией Android может стать Android 12.1

Такой вывод следует из анализа кода операционной системы
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 Google раскрыла информацию о следующей версии Android. Следующая версия Android может стать небольшим обновлением по сравнению с Android 12, выход которой должен состояться через несколько недель. Традиционно незначительные изменения версии называются точечными обновлениями, но Google не выпускала точечных обновлений с момента выхода Android 8.1 Oreo в 2017 году. Если Google действительно работает над обновлением Android 12.1, то, возможно, его запуск состоится вместе с серией Pixel 6.

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 Кроме того, сегодня компания объявила о пятой бета-версии Android 12, последней бета-версии перед выпуском стабильного обновления. В преддверии выпуска разработчикам рекомендуется обновить свои приложения до уровня API 31. Уровень API, соответствующий текущей версии Android 11 имеет значение 30. Каждый новый уровень API сопровождался увеличением номера версии Android, за исключением API уровня 20, который соответствует эксклюзивной версии Android 4.4 KitKat для носимых устройств. Таким образом, если будет обнаружено, что Google повысила уровень API, можно с уверенностью предположить, что это произойдет и в номере версии.

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 Естественно первым предположением было то, что уровень API 32 будет соответствовать Android 13. Однако обнаружены некоторые свидетельства в AOSP Gerrit (H/T XDA Recognized Developer luca020400), которые предполагают, что уровень API 32 соответствует Android 12 «sc-v2», а не Android 13. В новом изменении кода изменяется уровень API, чтобы новый NDK API был сначала доступен с 32 на 33. Уровень API 33 соответствует Android 13, что на два уровня API выше, чем у предстоящего выпуска Android 12 (уровень API 31).

 Вероятно, что «sc» в «sc-v2» означает «snow cone» - кодовое название для Android 12. В нескольких других изменениях кода, представленных в AOSP Gerrit, упоминается sc-v2-dev, но ни одно из них не предполагает, что sc-v2-dev повысит уровень API. С учетом новых доказательств, которые появились сегодня, кажется вероятным, что Google выпустит промежуточное обновление между Android 12 и Android 13. Однако также возможно, что этот новый уровень API вообще не будет сопровождаться новым номером версии, или новый уровень API будет соответствовать выпуску системы, ориентированной на другой форм-фактор устройств.

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