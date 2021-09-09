Телескоп Джеймса Уэбба отправится в космос 18 декабря
НАСА установило новую дату запуска космического телескопа Джеймса Уэбба после того, как он прошел окончательные испытания в конце прошлого месяца, на 18 декабря 2021 года.
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Новый телескоп для НАСА является одним из самых неудачных проектов агентства за последнюю четверть века. Работа над преемником космического телескопа Хаббла официально началась еще в 1996 году, примерно через шесть лет после того, как Хаббл был запущен на околоземную орбиту. Изначально планировалось запустить телескоп еще в 2007 году, а размер средств, выделенных на работы, связанные с постройкой аппарата должен был составить 1 миллиарда долларов. К моменту запуска в конце года, при условии, что это действительно произойдет, на миссию будет потрачено почти 10 миллиардов долларов.
Космический телескоп Джеймса Уэбба обещает показать беспрецедентный взгляд на Вселенную, который поможет лучше понять ее происхождение и наше место в ней. Инфракрасный телескоп оснащен 6,5-метровым главным зеркалом, состоящим из 18 отдельных сегментов. НАСА планирует вывести телескоп на орбиту примерно в 930 000 миль от Земли, где он сможет работать при очень низких температурах, необходимых для правильного функционирования его инструментов.
Телескоп в настоящее время хранится в Редондо-Бич, штат Калифорния, но вскоре будет отправлен в европейский космодром во Французской Гвиане, где он отправится в космос на ракете Ariane 5.
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