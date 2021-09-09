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НАСА установило новую дату запуска космического телескопа Джеймса Уэбба после того, как он прошел окончательные испытания в конце прошлого месяца, на 18 декабря 2021 года.

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Новый телескоп для НАСА является одним из самых неудачных проектов агентства за последнюю четверть века. Работа над преемником космического телескопа Хаббла официально началась еще в 1996 году, примерно через шесть лет после того, как Хаббл был запущен на околоземную орбиту. Изначально планировалось запустить телескоп еще в 2007 году, а размер средств, выделенных на работы, связанные с постройкой аппарата должен был составить 1 миллиарда долларов. К моменту запуска в конце года, при условии, что это действительно произойдет, на миссию будет потрачено почти 10 миллиардов долларов.

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Космический телескоп Джеймса Уэбба обещает показать беспрецедентный взгляд на Вселенную, который поможет лучше понять ее происхождение и наше место в ней. Инфракрасный телескоп оснащен 6,5-метровым главным зеркалом, состоящим из 18 отдельных сегментов. НАСА планирует вывести телескоп на орбиту примерно в 930 000 миль от Земли, где он сможет работать при очень низких температурах, необходимых для правильного функционирования его инструментов.

Телескоп в настоящее время хранится в Редондо-Бич, штат Калифорния, но вскоре будет отправлен в европейский космодром во Французской Гвиане, где он отправится в космос на ракете Ariane 5.