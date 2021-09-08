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Постепенный переход к сетям пятого поколения ускоряется, и компания Qualcomm по-прежнему доминирует в этом сегменте рынка. Однако, после ухода Huawei, MediaTek стремится не только занять часть рынка, но и увеличить свою долю в нем.

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Еще в декабре 2020 года MediaTek впервые опередила Qualcomm по доле рынка, когда было продано более 100 миллионов смартфонов, работающих на чипсетах Dimensity и Helio. Согласно новым данным Counterpoint Research, доля MediaTek на мировом рынке чипсетов для смартфонов и модемов выросла до 43 процентов во втором квартале этого года, что является значительным увеличением по сравнению с 35-процентной долей, зафиксированной в предыдущем квартале. Для сравнения, Qualcomm занимала 29 процентов рынка в первом квартале, но только 24 процента во втором квартале.

Основным драйвером роста MediaTek в течение трех месяцев был постоянный высокий спрос на чипсеты низкого и среднего уровня с поддержкой 5G, а также агрессивная ценовая политика на чипсеты LTE. Это позволило тайваньской компании захватить 30 процентов рынка 5G модемов, в то время как Qualcomm в настоящее время лидирует с долей в 55 процентов. Обе компании выросли в годовом исчислении за счет Samsung, Huawei и других - доля Qualcomm выросла на 90 процентов, а доля MediaTek почти утроилась за тот же период.

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Qualcomm особенно сильно пострадала в сегменте high-end, где она не смогла устранить узкие места в цепочке поставок. На данный момент серьезной причиной, по которой Qualcomm доминирует на рынке 5G, являются смартфоны iPhone 12 от Apple, но это вскоре закончится, так как в 2023 году "яблочная" компания перейдет на собственные модемы 5G.

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Доля Samsung на рынке мобильных чипсетов в этом году упала, но недавно компания начала продавать свои чипы Exynos китайским производителям, а также Google, так что вскоре ее доля на рынке вновь должна вырасти. Кроме того, корейский гигант готовит к выходу чипсет Exynos 2200 с графикой Radeon, что еще больше усилит давление на Qualcomm.

MediaTek традиционно сильна в нижнем и среднем сегментах, но у компании большие амбиции на флагманский сегмент, и она медленно пробивается на прибыльный рынок США. По слухам, будущий чипсет Dimensity 2000 от MediaTek будет построен на 4-нм узле TSMC и сможет конкурировать с Qualcomm и Samsung с точки зрения производительности и энергоэффективности.