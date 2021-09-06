Серия Redmi Note 11 получит быструю зарядку мощностью 67 Вт
Серия смартфонов Redmi Note от Xiaomi предлагает одни из самых привлекательных смартфонов на мировом рынке. Компания оснащает свои устройства неплохими комплектующими, благодаря чему её устройства имеют отличное соотношение цены и характеристик. Кроме того, зачастую серия Redmi Note становится первой по внедрению различных функций, и похоже, что Redmi Note 11 не станет в этом плане исключением.
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Согласно данным от китайского инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi собирается оснастить Redmi Note 11 быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. В этом отношении компания неуклонно держит лидерство в отрасли. Например, Mi 10 Ultra был первым смартфоном, предлагающим зарядку мощностью 120 Вт, и хотя Xiaomi вернулась к зарядке 67 Вт в серии Mi 11, новый Xiaomi 11T Pro также будет предлагать 120 Вт.
Судя по информации из различных источников, похоже, что телефоны премиум-класса следующего поколения Xiaomi будут предлагать зарядку на 120 Вт. В результате серия Redmi Note среднего уровня получит увеличение мощности до 67 Вт, доступной в настоящее время в линейке Mi 11.
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