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Серия смартфонов Redmi Note от Xiaomi предлагает одни из самых привлекательных смартфонов на мировом рынке. Компания оснащает свои устройства неплохими комплектующими, благодаря чему её устройства имеют отличное соотношение цены и характеристик. Кроме того, зачастую серия Redmi Note становится первой по внедрению различных функций, и похоже, что Redmi Note 11 не станет в этом плане исключением.

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Согласно данным от китайского инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi собирается оснастить Redmi Note 11 быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. В этом отношении компания неуклонно держит лидерство в отрасли. Например, Mi 10 Ultra был первым смартфоном, предлагающим зарядку мощностью 120 Вт, и хотя Xiaomi вернулась к зарядке 67 Вт в серии Mi 11, новый Xiaomi 11T Pro также будет предлагать 120 Вт.

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Судя по информации из различных источников, похоже, что телефоны премиум-класса следующего поколения Xiaomi будут предлагать зарядку на 120 Вт. В результате серия Redmi Note среднего уровня получит увеличение мощности до 67 Вт, доступной в настоящее время в линейке Mi 11.