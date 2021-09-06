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Сегодня компания MINISFORUM анонсировала компьютер EliteMini X500, обновленную версию мини-ПК X400. Теперь новинка получила процессор AMD Ryzen 7 5700G с мощной встроенной графикой, обеспечивающий высокую производительность. Мини компьютер X500 предназначен для использования в широком спектре задач, таких как домашний офис, медиацентр, цифровые вывески или корпоративное ИТ-решение для массового применения.

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Процессор Ryzen 7 5700G на архитектуре Zen 3 оснащен восемью физическими ядрами и 16 потоками. Базовая тактовая частота составляет 3,8 ГГц, а в режиме разгона частота достигает 4,6 ГГц. Кроме того, процессор имеет 16 МБ кеш памяти третьего уровня. Графическая часть Ryzen 7 5700G представлена чипом Radeon RX Vega с восемью вычислительными модулями, которые работают на тактовой частоте 2 ГГц. Мощностью процессора равна 65 Вт.

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Мини компьютер EliteMini X500 оснащен беспроводными адаптерами Intel AX200 Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Кроме того, этот крошечный ПК имеет множество различных интерфейсов, включая один разъем HDMI, один DisplayPort, LINE IN, два порта RJ45 Gigabit Ethernet, четыре порта USB 3.1 Gen2. Поскольку Windows 11 еще не выпущена, то компьютер будет поставляться с предустановленной Windows 10 Pro., которую без проблем можно будет обновить до Windows 11.

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Вес компьютера всего 980 г, а габаритные размеры составляют: высота 62 мм, длина 154 мм и ширина 153 мм. Мини-компьютер X500 поддерживает одновременное подключение двух 4K дисплеев. Для покупки доступны две комплектации: 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, а также 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Кроме того, объем хранилища можно самостоятельно увеличить, установив 2,5-дюймовый жесткий диск или SSD. Стоимость компьютера составляет 859 долларов за младшую версию и 959 долларов за версию с 32 ГБ ОЗУ.