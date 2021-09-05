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Тестирование Exynos 2200 показало снижение производительности при длительной нагрузке

Падение производительности доходит до 25%
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 Через несколько месяцев компания Samsung выпустит чипсет Exynos 2200, который станет приемником Exynos 2100, устанавливаемым в настоящее время в смартфонах серии Galaxy S21. Одной из основных проблем с флагманскими чипсетами Exynos является нестабильная производительность при длительных нагрузках, и новая информация предполагает, что эта проблема может перекочевать в Exynos 2200.

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 Согласно серии тестов, опубликованных инсайдером FrontTron, чипсет Exynos 2200 и его графический процессор на архитектуре RDNA по-прежнему демонстрируют слабую стабильную производительность. Exynos 2200 показывает падение производительности примерно на 25% к третьему прогону бенчмаркинга. Количество кадров в секунду падает с 170,7 до 127,5 кадров в секунду в тесте Manhattan. Это падение производительности отражается и в других тестах GPU, таких, как тесты Aztec Normal и Aztec high.

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 Несмотря на подобный результат, новый чипсет все же является шагом вперед по сравнению с предыдущими чипсетами Exynos. Exynos 990 на Galaxy S20 обычно демонстрирует снижение производительности на 50% при длительной работе. Кроме того, стоит учитывать, что тесты проводились не на финальных образцах чипсета и с использованием бета драйверов. Таким образом, серийный образец чипсета Exynos 2200 должен показать заметно лучшие результаты производительности и стабильности.

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Теги

amd samsung rdna exynos exynos 2100 exynos 2200
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Евгений Соболев
00:41
Скоро процессоры вообще одноразовые будут, после 3 прогонов бенча как упали фпс, так больше и не поднимутся никогда 🤣
Тестирование Exynos 2200 показало снижение производительности при длительной нагрузке
MriS
00:41
Хватит врать )) Уже не смешно.. 😁
AMD уже массово производит процессоры Ryzen 6000 Rembrand
Yolanda Tarska
00:40
Ну с тобой тяжело общаться я знаю, не особо догоняешь. Ещё раз при 65 ватт странички грузит на 4.7ггц, которые будут и при 125 ваттах.
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Какие 200-300 ватт )) 😁 Сток у 10700к 125, а у 10700 - 65 У них разные токи и частоты. Не видишь разницу, это твои проблемы.
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Yolanda Tarska
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