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Через несколько месяцев компания Samsung выпустит чипсет Exynos 2200, который станет приемником Exynos 2100, устанавливаемым в настоящее время в смартфонах серии Galaxy S21. Одной из основных проблем с флагманскими чипсетами Exynos является нестабильная производительность при длительных нагрузках, и новая информация предполагает, что эта проблема может перекочевать в Exynos 2200.

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Согласно серии тестов, опубликованных инсайдером FrontTron, чипсет Exynos 2200 и его графический процессор на архитектуре RDNA по-прежнему демонстрируют слабую стабильную производительность. Exynos 2200 показывает падение производительности примерно на 25% к третьему прогону бенчмаркинга. Количество кадров в секунду падает с 170,7 до 127,5 кадров в секунду в тесте Manhattan. Это падение производительности отражается и в других тестах GPU, таких, как тесты Aztec Normal и Aztec high.

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Несмотря на подобный результат, новый чипсет все же является шагом вперед по сравнению с предыдущими чипсетами Exynos. Exynos 990 на Galaxy S20 обычно демонстрирует снижение производительности на 50% при длительной работе. Кроме того, стоит учитывать, что тесты проводились не на финальных образцах чипсета и с использованием бета драйверов. Таким образом, серийный образец чипсета Exynos 2200 должен показать заметно лучшие результаты производительности и стабильности.