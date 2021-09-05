В одном из магазинов Австралии засветились материнские платы на чипсете Z690
В последнее время Австралия идет впереди планеты всей. Только вчера в сети появилась информация о стоимости видеокарт Radeon RX 6600 в магазинах страны кенгуру, а сегодня другой местный магазин отметился информацией о стоимости материнских плат на чипсете Z690 для процессоров Alder Lake. Данную информацию предоставил известный инсайдер под ником @momomo_us.
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Стоимость новинок от Aorus составляет 768,9 австралийских долларов и 438,9 австралийских долларов за GA-Z690-AORUS-MASTER и GA-Z690-AORUS-ELITE-AX соответственно. Переведя местную валюту в более привычные вечно зеленые денежные знаки получается 572 и 327 долларов США. Это первое упоминание о стоимости будущих материнских плат на базе LGA1700 для серии Intel Core 12-го поколения.
Интересно, что в описании материнских плат указывается сокет 1200, это явно является ошибкой. Что также является ошибкой, так это поддержка памяти стандарта DDR4. Хотя компании по выпуску материнских плат подтверждают, свои намерения выпускать платы с поддержкой DDR4 для Alder Lake, ясно, что платы премиум класса будут использовать память DDR5.
Кроме того, серия Z690 является первой, которая будет поддерживать шину PCIe Gen5. Напомню, что согласно последним слухам выход процессоров Core 12-го поколения состоится 19 ноября, тогда же должны выйти в продажу и соответствующие материнские платы.
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