Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В одном из магазинов Австралии засветились материнские платы на чипсете Z690

Стоимость двух материнских плат составляет 769 и 439 австралийских долларов
[ ] для раздела Блоги
2
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 В последнее время Австралия идет впереди планеты всей. Только вчера в сети появилась информация о стоимости видеокарт Radeon RX 6600 в магазинах страны кенгуру, а сегодня другой местный магазин отметился информацией о стоимости материнских плат на чипсете Z690 для процессоров Alder Lake. Данную информацию предоставил известный инсайдер под ником @momomo_us.

реклама

 Стоимость новинок от Aorus составляет 768,9 австралийских долларов и 438,9 австралийских долларов за GA-Z690-AORUS-MASTER и GA-Z690-AORUS-ELITE-AX соответственно. Переведя местную валюту в более привычные вечно зеленые денежные знаки получается 572 и 327 долларов США. Это первое упоминание о стоимости будущих материнских плат на базе LGA1700 для серии Intel Core 12-го поколения.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

 Интересно, что в описании материнских плат указывается сокет 1200, это явно является ошибкой. Что также является ошибкой, так это поддержка памяти стандарта DDR4. Хотя компании по выпуску материнских плат подтверждают, свои намерения выпускать платы с поддержкой DDR4 для Alder Lake, ясно, что платы премиум класса будут использовать память DDR5.

 Кроме того, серия Z690 является первой, которая будет поддерживать шину PCIe Gen5. Напомню, что согласно последним слухам выход процессоров Core 12-го поколения состоится 19 ноября, тогда же должны выйти в продажу и соответствующие материнские платы.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel alder lake alder lake-s intel 12-gen z690
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
38
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
40
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
11
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
31 августа 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

31 смартфон Xiaomi получил официальную стабильную российскую прошивку MIUI 12.5
14
Майнер рассказал о ферме на своей даче, которая приносит $15 000 в криптовалюте ежемесячно
104
Майнеры переходят на Эфириум Классик, а Ethereum 2.0 не остановит добычу криптовалюты на видеокартах
50
Процессоры AMD семейства Rembrandt могут дебютировать в январе
35
Блогер сравнил графику Battlefield 3 и Battlefield Mobile
2
Перекупщики поднимают цены на первые версии PS5 после скандала с плохим охлаждением новой ревизии
7
Стали известны результаты тестов производительности редкой RTX 3080Ti 20Gb в майнинге криптовалют
11
Выход Intel Alder Lake-S 12-го поколения и материнских плат на чипсете Z690 состоится 19 ноября
296
Цены видеокарт в Китае пошли вверх — повышение достигает почти $100, подорожала даже GTX 1050
19
Энтузиасты показали, как должен выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim в 2021 году
21
Цены на Radeon RX 6600 в первых магазинах превышают 600 долларов США
81
AMD уже массово производит процессоры Ryzen 6000 Rembrand
51
Павел Дуров обвинил Apple и Google в захвате контроля над цифровым миром
22
Появились первые цены флагманских материнских плат Z690
61
Майнеры подняли цены на GeForce GTX 1080 Ti – выбираем самую быструю видеокарту до $1000
64
Абсолютный рекорд 3DMark2001 SE неожиданно обновлён с использованием Intel Rocket Lake-S
18
Xiaomi выпустила глобальные прошивки MIUI 12.5 Enhanced Edition
+
Новый монитор от Razer за $800 продемонстрировал время отклика на уровне бюджетных игровых мониторов
40
Обновление Horizon Zero Dawn для PS5 позволяет играть в разрешении 4k с частотой 60 к/с
26
Intel рассчитывает на собственный «эффект Zen» с будущими архитектурами
37

Популярные статьи

Считаем видеокарты по осени
61
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
38
Вспоминаем Wolfenstein II: The New Colossus. Часть вторая. Америка свободна
11
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
3D-графика в играх. Часть 1: Краткая история
22
Краткий обзор игры Aliens: Fireteam Elite
27
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
1

Сейчас обсуждают

CCCPrevivel
23:09
Не гони гусей!
Добыча Chia Coin полностью потеряла целесообразность, а майнеры продают б/у SSD под видом новых
Сержант Мамура
23:08
Удаляй свои вонючие картинки со свастикой! КоАП РФ Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций...
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
Сержант Мамура
23:04
"Переведя местную валюту в более привычные вечно зеленые денежные знаки получается 572 и 327 долларов США." - ты бы грамматику подучил что ли, писатель? Деепричастные обороты обособляются запятыми. Ил...
В одном из магазинов Австралии засветились материнские платы на чипсете Z690
Грыць Брудный
23:04
нэцикаво
Энтузиасты показали, как должен выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim в 2021 году
Матвей Черных
23:04
Графодрочерсво на модах это всегда говно. Но данный пак - это, возможно, лучший из худших вариантов...
Энтузиасты показали, как должен выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim в 2021 году
Кукурузный Штеуд
23:02
Что серьёзно хром подтармаживает на 11400?
AMD уже массово производит процессоры Ryzen 6000 Rembrand
Shek_Spir
23:02
Глазки то протри)) Там их в очередь
Отечественная Pathfinder Wrath of the Righteous стартовала со второго места в недельном чарте продаж в Steam
Vladimir Zateev
23:01
Промышленные системы а не кустари майнеры
Майнеры переходят на Эфириум Классик, а Ethereum 2.0 не остановит добычу криптовалюты на видеокартах
Кукурузный Штеуд
23:01
Во-первых, такие процы нафиг никому не нужны, ни от интел, ни от АМД, я не хочу видеть подобное. Хотя 16 + НТ + мелкие ядра меня бы устроило. Во-вторых, тут раньше был синий форум, и вы так же полива...
AMD уже массово производит процессоры Ryzen 6000 Rembrand
Михаил
22:56
У тебя денег даже на 5600х нету. Нищеброд.
Появились первые цены флагманских материнских плат Z690
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем