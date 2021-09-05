AMD уже массово производит процессоры Ryzen 6000 Rembrand
В сети появилась информация, что компания AMD начала массовое производство процессоров линейки Rembrandt. Возмутителем спокойствия стал инсайдер Greymon55, утверждающий, что серия APU AMD на базе обновленной архитектуры Zen3 (Zen3 +) уже может находиться в процессе серийного производства. Источник также утверждает, что заводы AMD в Китае готовы к выпуску еще шести продуктов, которые будут запущены в первой половине 2022 года.
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По слухам, серия процессоров AMD Rembrandt будет выпущена под названием Ryzen 6000 для мобильных и настольных платформ. Серии Ryzen 6000U и 6000H должны заменить Ryzen 5000 под кодовым названием Cezanne.
Линейка Rembrandt уже появлялась в просочившихся дорожных картах и раньше. Новые APU, вероятно, станут первыми процессорами, поддерживающими память DDR5, опередив в этом отношении даже высокопроизводительные процессоры Raphael для настольных ПК, запуск которых ожидается к концу следующего года.
Наиболее значимым изменением в процесcорах Rembrandt станет использование встроенной графики Navi2. Новые процессоры, будучи более мощным APU, скорее всего, получат большее количество графических ядер и более высокую общую производительность.
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Есть предположения, что AMD анонсирует официально свою линейку Rembrandt на выставке CES 2022. На этой выставке AMD ранее анонсировала серии Ryzen 4000 Renoir и Ryzen 5000 Cezanne. Однако некоторые инсайдеры считают, что анонс может произойти раньше, возможно, даже в конце четвертого квартала 2021 года.
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