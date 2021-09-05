Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сети появилась информация, что компания AMD начала массовое производство процессоров линейки Rembrandt. Возмутителем спокойствия стал инсайдер Greymon55, утверждающий, что серия APU AMD на базе обновленной архитектуры Zen3 (Zen3 +) уже может находиться в процессе серийного производства. Источник также утверждает, что заводы AMD в Китае готовы к выпуску еще шести продуктов, которые будут запущены в первой половине 2022 года.

реклама

По слухам, серия процессоров AMD Rembrandt будет выпущена под названием Ryzen 6000 для мобильных и настольных платформ. Серии Ryzen 6000U и 6000H должны заменить Ryzen 5000 под кодовым названием Cezanne.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Линейка Rembrandt уже появлялась в просочившихся дорожных картах и раньше. Новые APU, вероятно, станут первыми процессорами, поддерживающими память DDR5, опередив в этом отношении даже высокопроизводительные процессоры Raphael для настольных ПК, запуск которых ожидается к концу следующего года.

Наиболее значимым изменением в процесcорах Rembrandt станет использование встроенной графики Navi2. Новые процессоры, будучи более мощным APU, скорее всего, получат большее количество графических ядер и более высокую общую производительность.

реклама

Есть предположения, что AMD анонсирует официально свою линейку Rembrandt на выставке CES 2022. На этой выставке AMD ранее анонсировала серии Ryzen 4000 Renoir и Ryzen 5000 Cezanne. Однако некоторые инсайдеры считают, что анонс может произойти раньше, возможно, даже в конце четвертого квартала 2021 года.