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Спецификации Realme 8S и Realme 8i раскрыты: чипсеты от Mediatek и 8 Гб ОЗУ

Неизвестными остаются лишь характеристики дисплеев обоих смартфонов
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 Последние несколько недель в сети появлялось множество информации о смартфонах Realme 8i и Realme 8s. Оба смартфона станут первыми, на которых будут установлены новейшие чипсеты Dimensity и Helio от MediaTek. Они могут быть выпущены вместе с первым планшетом компании Realme Pad 9 сентября.

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 Сегодня в сети появились полные спецификации Realme 8i и Realme 8s, благодаря твиту от @mdabubakar73709. Realme 8s получил чипсет MediaTek Dimensity 810 с поддержкой сетей 5G, от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 128 ГБ памяти. Смартфон получил функцию динамической оперативной памяти, которая теоретически может увеличиваться до 13 ГБ. Тип дисплея и его размер не указываются, но частота обновления дисплея составит 90 Гц. Realme 8s будет комплектоваться задним блоком камер с тремя датчиками с основным датчиком на 64 Мп и двумя датчиками макросъемки и глубины сцены по 2 Мп. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

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 Realme 8i получит чипсет MediaTek Helio G96. Конфигурация оперативной памяти смартфона от 4 Гб до 6 Гб, а хранилища от 64 Гб до 128 Гб, но его динамическая оперативная память ограничена максимумом в 10 ГБ. Дисплей смартфона будет иметь частоту 120 Гц. Что касается камер, то на задней части их будет три. Основная получит разрешение 50 Мп, а остальные два идентичны таковым на Realme 8S. Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч, а быстрая зарядка ограничится мощностью 18 Вт.

 И Realme 8i, и Realme 8s будут использовать боковой сканер отпечатков пальцев и фронтальную камеру разрешением 16 Мп.

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Теги

смартфоны mediatek realme realme 8 dimensity 810 helio g96 realme 8i realme 8s
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