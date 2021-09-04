AMD Radeon RX 6600 появилась в Австралии по цене от 805 австралийских долларов
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В Австралии в двух магазинах города Перт появилось предложение о покупке видеокарт Radeon RX 6600 производства компании Gigabyte. Стоимость видеокарт составляет 805,2 и 910,8 австралийских долларов. Вторая сумма, вероятно, указана с учетом местных налогов. Естественно, что купить их в данный момент нельзя.
При стоимости 910 австралийских долларов (678 долларов США) с учетом налога видеокарта будет на 294 австралийских доллара дешевле, чем Asus ROG STRIX RX 6600 XT в том же магазине. К сожалению, продавец не указывает другие модели Gigabyte EAGLE для сравнения цены, а карты Asus ROG STRIX всегда стоят дорого. Для сравнения можно привести пример MSI RX 6700 XT MECH 2X, которая всего на 58 долларов дороже, чем Asus RX 6600 XT ROG STRIX у того же продавца.
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Кроме того, информация из магазинов подтверждает конфигурацию памяти карты, объем которой составляет 8 ГБ GDDR6. Выход карты в продажу должен состояться в следующем месяце.
Напомню, что видеокарта Radeon RX 6600 будет основана на графическом процессоре Navi 23 XL, включающем 1792 потоковых процессоров. Ожидается, что новинка от AMD будет предлагать производительность чуть ниже или примерно такую же, как GeForce RTX 3060, в зависимости от конкретного игрового приложения.
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