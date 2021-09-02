Apple совместно с Toyota может приступить к производству собственных автомобилей в 2024 году
Прошло десять лет с тех пор, как появились первые слухи о том, что Apple планирует войти в ряды автопроизводителей и представить свой автомобиль. Несмотря на то, что с тех пор дальше разговоров дело официально не продвинулось, компания из Купертино, похоже, добилась в данном направлении определенных успехов.
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Согласно недавнему отчету DigiTimes, Apple вступила в переговоры с несколькими азиатскими поставщиками автозапчастей и производителями, чтобы обсудить возможное сотрудничество при массовом производстве Apple Car. Учитывая всю технологичность современных автомобилей, а также серьезный дефицит микрочипов и полупроводников, Apple, очевидно, приходится планировать производство на годы вперед, чтобы обеспечить в необходимом количестве компоненты для своего электромобиля.
По слухам, для этого Apple уже встретилась с несколькими китайскими поставщиками, которые могли бы производить батареи для Apple Car, но известные политико-экономические шаги американского правительства не позволяют сотрудничать с ними. Как следствие, Apple переместила поиск поставщиков в Южную Корею и Японию, где якобы компания уже провела переговоры с Panasonic, LG, Samsung и другими.
Кроме того, ходят слухи о том, что Apple может сотрудничать с обычными автопроизводителями, таким как Toyota или Hyundai, которые могут предоставить производителю iPhone 12 необходимую помощь в массовом производстве автомобилей.
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