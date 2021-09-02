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Сегодня Microsoft выпустила Windows Server 2022, делая её общедоступной для пользователей по всему миру. Обычно, ОС Windows Server в какой-то степени схожи с потребительским версиям Windows, но Windows Server 2022 больше похож на Windows 10, чем на Windows 11. Вероятно, это связано с тем, что Windows Server не требует обновления пользовательского интерфейса.

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В новой версии Microsoft основное внимание уделила расширению основных функций, которые более важны для серверов, чем различные украшательства. Основной упор разработчики в новой версии сделали на безопасности, которую Microsoft называет «расширенной многоуровневой безопасностью».

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Кроме того, Windows Server 2022 улучшает скорость и безопасность сетевых подключений с включенными по умолчанию HTTPS и TLS 1.3, также теперь доступна поддержка DNS-over-HTTPS и шифрование AES-256 для протокола SMB.

Windows Server 2022 также имеет новые функции Azure. Кроме того, имеется поддержка сжатия SMB и обновленный Windows Admin Center с улучшенными возможностями управления сервером. Microsoft также выделила некоторые функции Azure, выпущенные за последний год, такие как служба Azure Kubernetes с поддержкой .NET и многое другое.

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В новой версии Windows Server 2022 добавлена поддержка оперативной памяти объемом до 48 ТБ, а также 2048 логических ядер, что должно обеспечить поддержку еще большего числа приложений. Кроме того, Windows Server 2022 получила улучшенную поддержку приложений для Windows, поддержку IPv6 и многое другое. Обновленная операционная система будет выпущена в трех версиях: Essentials, Standard и Datacenter. Ознакомиться с полным списком изменений можно по данной ссылке.