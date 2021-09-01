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Ожидается, что Nokia скоро представит новый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Предполагается, что Nokia G50 будет доступным 5G смартфоном благодаря процессору Snapdragon 480 среднего уровня. По словам Роланда Квандта из WinFuture он нашел некоторые дополнительные спецификации смартфона Nokia G50.

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Инсайдер теперь утверждает, что у телефона будет экран с диагональю чуть более 6 дюймов. Разрешение экрана точно неизвестно, но источник утверждает наличие HD+ панели (1560x720). Кроме того, Nokia G50 теперь также обзаведется популярным в настоящее время сканером отпечатков пальцев на боковой стороне, встроенном в кнопку включения, и получит каплевидный вырез в экране под фронтальную камеру.

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Судя по некоторым предположительно официальным рендерам, Nokia положит в комплект G50 наушники TWS, что несколько повысит стоимость смартфона. В связи с этим предположительно новинка на начальном этапе может получить стоимость около 230 евро, что примерно составляет 269 долларов США. Смартфон получит две расцветки: светло-бронзовую и синюю.