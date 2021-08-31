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На данный момент у компании MediaTek есть два мобильных чипсета премиального класса для высокопроизводительных смартфонов: Dimensity 1100 и 1200, которые могут похвастаться некоторыми характеристиками, присущими, например, флагманскому Snapdragon 888 от Qualcomm. Тем не менее, им не хватает главного, а именно мощного ядра ARM Cortex-X1.

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Но компания не сидит сложа руки. Согласно информации инсайдера Digital Chat Station, ожидается, что MediaTek выпустит настоящий флагманский чипсет, который может даже получить ядро X2 и позволит приблизиться по производительности к грядущему флагману Qualcomm Snapdragon 898. Ранее в сети ходили слухи, что это Dimensity 2000 получит 5-нм архитектуру, однако, последние слухи намекают, что вместо этого он может сразу перейти на 4-нм техпроцесс.

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Предполагается, что грядущий флагман Mediatek будет использовать новейшую архитектуру ARM v9, которая может дать ему преимущество в некоторых областях, таких как искусственный интеллект. Кроме того, ранее считалось, что чипсет не появится раньше 2022 года. Однако теперь, согласно последним отчетам, MediaTek может анонсировать Dimensity 2000 уже в конце текущего 2021 года.