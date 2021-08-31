Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, компания AMD представила два варианта видеокарты Radeon RX 6900. Однако, сегодня появилась информация о третьей модификации. Один из пользователей Twitter поделился изображением с упоминанием видеокарты Radeon RX 6900 XTX, утечек о которой ещё не было.

реклама

Несколько месяцев назад AMD приняла решение выпустить графический процессор Navi 21 XTXH для моделей сверхвысокого класса, оснащенных воздушными системами охлаждения. Такими картами стали, например, ASRock OC Formula, Red Devil Ultimate или Sapphire’s Toxic Air-Cooled. Таким образом, у AMD нет причин запускать другую модель с почти идентичными характеристиками.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti около 150 тр в Регарде RTX 3080 MSi Gaming Z дешевле 150 тр в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

На изображении упоминается только одно отличие - обновленные чипы памяти со скоростью 18 Гбит/с, которые устанавливаются в Radeon RX 6900 XT с жидкостным охлаждением, выпущенной исключительно для OEM-производителей и системных интеграторов. На предполагаемом слайде также указана производительность FP32, равная 24,93 TLFOPS, что соответствует RX 6900 XT LC на тактовой частоте 2435 МГц.

Многие известные инсайдеры, такие как Greymon55, уже сообщили, что не слышали о подготовке подобной модели. Таким образом, с большой долей вероятности, появившаяся утечка является недостоверной, но всё может быть.