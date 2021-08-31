Radeon RX 6900 XTX может получить память 18 Гбит/с
Как известно, компания AMD представила два варианта видеокарты Radeon RX 6900. Однако, сегодня появилась информация о третьей модификации. Один из пользователей Twitter поделился изображением с упоминанием видеокарты Radeon RX 6900 XTX, утечек о которой ещё не было.
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Несколько месяцев назад AMD приняла решение выпустить графический процессор Navi 21 XTXH для моделей сверхвысокого класса, оснащенных воздушными системами охлаждения. Такими картами стали, например, ASRock OC Formula, Red Devil Ultimate или Sapphire’s Toxic Air-Cooled. Таким образом, у AMD нет причин запускать другую модель с почти идентичными характеристиками.
На изображении упоминается только одно отличие - обновленные чипы памяти со скоростью 18 Гбит/с, которые устанавливаются в Radeon RX 6900 XT с жидкостным охлаждением, выпущенной исключительно для OEM-производителей и системных интеграторов. На предполагаемом слайде также указана производительность FP32, равная 24,93 TLFOPS, что соответствует RX 6900 XT LC на тактовой частоте 2435 МГц.
Многие известные инсайдеры, такие как Greymon55, уже сообщили, что не слышали о подготовке подобной модели. Таким образом, с большой долей вероятности, появившаяся утечка является недостоверной, но всё может быть.
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