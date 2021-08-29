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В ближайшее время Google представит стабильную версию Android 12. Как всегда первыми обладателями новой системы станут смартфоны серии Pixel. Ожидается, что вскоре после официального выпуска производители Android устройств начнут раскрывать свои планы по обновлению смартфонов. Xiaomi не станет исключением и также должна начать развертывание Android 12 для некоторых смартфонов с оболочкой MIUI 12.5. Сегодня был обнародован неофициальный список устройств Xiaomi, которые получат обновление Android 12.

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Некоторые поддерживаемые устройства могут отсутствовать в опубликованном списке. Так что, если вашего устройства здесь нет, не стоит сразу расстраиваться. Источником информации является ресурс Xiaomiui. Список содержит устройства Xiaomi, Redmi, POCO и Black Shark. Источник утверждает, что список составлен на основе информации из внутренних источников. Однако он по-прежнему имеет статус неофициального. Некоторые устройства уже находятся на стадии внутреннего бета-тестирования или закрытого бета-тестирования и могут получить обновление до конца года.

Список довольно обширный и включает в себя множество смартфонов с 2020 по 2021 год. Поэтому, если ваше устройство выпущено в этот период и отсутствует в приведенном списке, все равно можно надеяться на обновление до Android 12. Конечно, будут и исключения. К сожалению, устройства 2019 года и старше вряд ли получат новую версию робота.

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Устройства, проходящие внутренний бета тест Android 12:

MI MIX 4

Xiaomi Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro / Redmi K30S Ultra

Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G

Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom / POCO F2 Pro

Redmi Note 8 2021

POCO X3 Pro

Устройства в стадии закрытого бета теста:

Mi 11i / Mi 11X Pro / Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+

Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra

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Смартфоны Redmi и POCO, которые получат Android 12:

Redmi 10

Black Shark 3 series

Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro

Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T / Redmi Note 9 Pro 5G

POCO X2 / POCO X3 / POCO X3 NFC

Redmi K30 Ultra

Redmi K40 Gaming

POCO F3 GT

Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO M3

Black Shark 4 series

Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max /Redmi Note 10 Pro 5G (China)

POCO M2 Pro

Redmi 9T / Redmi 9 Power / Redmi Note 9 4G (China).