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AMD Ryzen 9 5900HS и Ryzen 7 5800HS больше не эксклюзивны для Asus и получили более высокие частоты

Компания AMD представила два новых процессора, которые появятся в составе ноутбуков Lenovo
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 AMD в скором времени обновит линейку процессорами Ryzen 9 5900HS и Ryzen 7 5800HS Creator Edition. Таким образом, серия HS больше не будет эксклюзивной для ноутбуков ASUS. Lenovo Yoga Slim 7 Pro и Yoga 14S будут оснащены APU серии HS Creator Edition. Компания не указала подробности о новых вариантах процессоров, но известно, что они работают на более высокой тактовой частоте.

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 Согласно спецификациям, перечисленным Lenovo, оба процессора будут иметь более высокие базовые частоты на 300 МГц для Ryzen 9 5900HS (3,3 ГГц) и на 400 МГц выше для Ryzen 7 5800HS (3,2 ГГц). Компания не раскрывает TDP процессоров, но частота последней модели соответствует Ryzen 7 5800H, который имеет мощность 45 Вт, в то время как мощность модели HS составляет 35 Вт. Что касается старшей модели, то AMD не выпускала модели Ryzen 9 5900H, поэтому сравнение с такой моделью не представляется возможным.

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 Оба ноутбука Lenovo должны работать в паре с дискретной графической картой NVIDIA GeForce MX450 и оснащаться дисплеями с разрешением 2,8K или 2,4K. Такие экраны имеют яркость до 400 нит и частоту обновления до 90 Гц. Если бы не относительно медленный дискретный графический процессор, то эти ноутбуки могли бы составить достойную конкуренцию ноутбуку ASUS ROG Zephyrus G14, также с процессорами Ryzen 5000HS, однако, как следует из названия, они предназначены для создателей контента.

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amd ryzen 7 5800h ryzen 7 5800hs ryzen 9 5900hs
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