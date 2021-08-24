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В прошлом месяце компания Sony представила новую версию PlayStation 5 Digital Edition в Японии. Хотя консоль сохранила дизайн оригинальной модели, она немного похудела. Обновленная консоль стала примерно на 300 грамм легче, что на 7,7 процента меньше.

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Издание Press Start утверждает, что Sony также начала поставки этой версии в Австралию. Согласно всё тому же ресурсу, консоль имеет номер модели CFI-11, который отличается от оригинальной консоли CFI-1. Пока непонятно, каким образом Sony смогла снизить массу PlayStation 5 Digital Edition на 7,7% и будет ли эта версия представлена во всем мире или же только на некоторых рынках.

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Тем не менее можно найти отличие. Модель CFI-11 оснащается другим винтом для крепления консоли к прилагаемой подставке. Несомненно, изменение очень незначительное, но упрощает сборку. Как показано на фото ниже, новый винт можно затянуть вручную, а не отверткой.

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Возможно, это не единственная доработка, планируемая компанией Sony, поскольку в июне она также зарегистрировала модель CFI-1115A, изменения в которой пока остаются неизвестными. Данный ход не является чем-то необычным. Абсолютно все её игровые приставки подвергались модернизации в течение производственного цикла. Не стала исключением и PlayStation 5.