Sony представила облегченную на 300 грамм PlayStation 5
В прошлом месяце компания Sony представила новую версию PlayStation 5 Digital Edition в Японии. Хотя консоль сохранила дизайн оригинальной модели, она немного похудела. Обновленная консоль стала примерно на 300 грамм легче, что на 7,7 процента меньше.
реклама
Издание Press Start утверждает, что Sony также начала поставки этой версии в Австралию. Согласно всё тому же ресурсу, консоль имеет номер модели CFI-11, который отличается от оригинальной консоли CFI-1. Пока непонятно, каким образом Sony смогла снизить массу PlayStation 5 Digital Edition на 7,7% и будет ли эта версия представлена во всем мире или же только на некоторых рынках.
Тем не менее можно найти отличие. Модель CFI-11 оснащается другим винтом для крепления консоли к прилагаемой подставке. Несомненно, изменение очень незначительное, но упрощает сборку. Как показано на фото ниже, новый винт можно затянуть вручную, а не отверткой.
реклама
Возможно, это не единственная доработка, планируемая компанией Sony, поскольку в июне она также зарегистрировала модель CFI-1115A, изменения в которой пока остаются неизвестными. Данный ход не является чем-то необычным. Абсолютно все её игровые приставки подвергались модернизации в течение производственного цикла. Не стала исключением и PlayStation 5.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила