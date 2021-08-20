Apple планировала выпустить iPhone nano
Внутренние документы, которые были опубликованы в ходе продолжающегося судебного процесса Apple против Epic Games, раскрыли интересные планы относительно небольшого смартфона iPhone, согласно которым Стив Джобс еще в 2010 году предполагал обсудить загадочный iPhone nano.
реклама
Помимо названия, никакой дополнительной информации относительно iPhone nano не разглашается. В документе говорится, что должны были обсуждаться только стоимость, а также предполагаемый дизайн устройства. Поскольку события разворачивались в октябре 2010 года, вполне вероятно, что дизайн iPhone nano был основан либо на iPhone 4, либо на его предшественнике под названием iPhone 3GS. К сожалению, а может и к счастью Apple отказалась от этих планов и до сих пор не выпустила устройство под названием iPhone nano.
Следует отметить, что даже обычный вариант iPhone 4 был относительно небольшим с сегодняшней точки зрения. При длине всего 115 мм и ширине 58 мм iPhone 4 был действительно компактным, и представить себе ещё меньший аппарат довольно трудно. Несмотря на то, что Apple отказалась от своих планов относительно iPhone nano в 2010 году, производитель iPhone в прошлом году выпустил устройство для поклонников компактных смартфонов, но небольшой форм-фактор iPhone 12 mini не стал популярным и показал достаточно низкие продажи.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила