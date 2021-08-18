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Samsung выпустила смартфон Galaxy A52 5G и 4G в марте этого года. Теперь южнокорейский производитель обновил линейку представив новый Galaxy A52s, который не сильно отличается от существующих моделей. Он сохранил тот же дизайн, размеры и имеет много общего с Galaxy A52 5G в аппаратном плане.

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Дисплей на Galaxy A52s - это та же 6,55-дюймовая AMOLED панель частотой 120 Гц, что и на A52 5G. То же самое касается камер, включающих основной датчик на 64 Мп, сверхширокоугольный датчик на 12 Ми и два датчика глубины и макросъемки на 5 Мп каждый. Главным отличием Galaxy A52s от предшественника является замена чипсета Snapdragon 750G на гораздо более быстрый набор микросхем Snapdragon 778G с четырьмя производительными ядрами ARM Cortex-A78, графическим процессором Adreno 642L и модемом Snapdragon X53. Snapdragon 778G предлагает до 40% более высокую производительность, чем Snapdragon 768G.

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Второе обновление представляет собой более быстрое зарядное устройство мощностью 25 Вт, что является шагом вперед по сравнению с 15 Вт у Galaxy A52 5G и 4G. Остальные характеристики включают батарею емкостью 4500 мАч, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, NFC и 3,5 мм аудиоразъем.

Samsung Galaxy A52s 5G будет доступен для предварительного заказа сначала в Великобритании с 24 августа, а официальные продажи начнутся с 3 сентября. Телефон будет стоить 410 фунтов стерлингов за единственный вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителем, но в четырех цветах: Awesome White, Awesome Black, Awesome Violet и Awesome Mint. О запуске смартфона на других рынках информации пока нет.