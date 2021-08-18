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Как известно, на прошлой неделе хакеры взломали серверы компании Gigabyte и похитили большой объем данных. Сегодня благодаря порталу Wccftech стала известна часть похищенной информации, относящейся к серии процессоров AMD Ryzen Thredripper 5000 на архитектуре Zen3.

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Часть информации подтверждает существование серий AMD Ryzen Threadripper HEDT и Workstation (WS) на базе архитектуры Zen3. Кроме того, документы подтверждают как максимальную конфигурацию ядер, так и их тепловые характеристики.

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Согласно дорожной карте, AMD запустит новую серию процессоров Threadripper для рабочих станций и настольных ПК высокого класса. Таблица, в которой перечислены требования по температуре для обеих платформ, подтверждает, что значения TDP не изменились в сравнении с архитектурой Zen2, а также сообщает о количестве ядер серии Threadripper следующего поколения, максимальное количество которых составляет 64 штуки.

Документы, к которым получил доступ ресурс Wccftech, также подтверждают конфигурации каждой серии процессоров. Версия HEDT будет доступна в вариантах с 64, 32 и 24 ядрами, тогда как процессоры для рабочих станций получат пять версий с 64, 32, 24, 16 и 12 ядрами. На сайте также указаны номинальные мощности IOD, которые составляют: 110 Вт, 85 Вт, 80 Вт, 75 Вт и 62 Вт соответственно для каждой модели. Также отмечается, что Threadripper WS имеет более высокую мощность благодаря поддержке 8-канальной памяти и 128 линий PCIe Gen4, которые являются эксклюзивными для серии PRO.

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Также была опубликована информация о небольших различиях в размерах кристаллов между сериями Threadripper Zen2 и Threadripper Zen3. Однако, размеры корпуса процессора и разъем LGA не изменились, что гарантирует совместимость Threadripper следующего поколения с существующими материнскими платами TRX40 и WRX80.