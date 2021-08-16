Sapphire готовит видеокарту для майнинга Dual Radeon RX 570
реклама
Майнинг продолжает будоражить умы пользователей, желающих заработать, ничего при этом не делая, а лишь наблюдая за увеличением виртуальных чисел на экране монитора. Многие производители, глядя на желания новоявленных шахтеров предлагают свои варианты графических карт для удовлетворения спроса жаждущих получить виртуальную валюту. Не осталась в стороне и компания Sapphire, которая готовит специальную видеокарту для майнинга, оснащенной двумя графическими процессорами RX 570 на одной плате. Каждый из двух графических процессоров Polaris 20XL оснащен 2048 потоковыми процессами и собственными 8 ГБ оперативной памяти, что в сумме составляет 16 ГБ.
По имеющейся информации потребляемая мощность карты при майнинге составляет 156 Вт, то есть по 78 Вт на каждый графический процессор, однако общая потребляемая мощность карты должна быть значительно выше. Карта достигла хешрейта майнинга 59,69 MH/s, что не является рекордом, но находится на довольно неплохом уровне. Интересно, что в отличие от большинства специализированных видеокарт для майнинга, не имеющих портов для подключения к монитору, новинка от Sapphire оснащена одним портом HDMI. Таким образом, видеокарту, вероятно, можно будет использовать для игр.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила