AMD RX 6600 XT может привлечь майнеров неплохим хешрейтом Ethereum
С ростом стоимости Ethereum может снова возникнуть проблема с доступностью видеокарт, которая поставит под угрозу и новинку от AMD. Согласно информации Reddit, видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT показывает неплохие результаты в майнинге, предлагая отличную эффективность по сравнению с другими устройствами.
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Графические процессоры AMD на архитектуре RDNA2 обычно не используются при майнинге из-за их стоимости и относительно низкой производительности майнинга по сравнению с графическими процессорами NVIDIA на архитектуре Ampere. Особенно негативно на производительности графических процессоров RDNA2 сказываются более узкие шины памяти.
Однако, судя по появившимся тестам, это может не касаться видеокарт на графическом процессоре Navi 23. Radeon RX 6600 XT с 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битном интерфейсе имеет производительность 28 MH/s при мощности карты 93 Вт. Такие результаты получил Dizzy Mining, который использовал MSI RX 6600 XT Gaming X. Он решил пойти дальше и поднять скорость майнинга. Для этого Dizzy Mining снизил максимальную частоту графического процессора до 1,2 ГГц и увеличил частоту работы памяти до 2,2 ГГц. После проведенных манипуляций производительность майнинга увеличилась до 32 MH/s, а энергопотребление при этом упало до 55 Вт.
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