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С ростом стоимости Ethereum может снова возникнуть проблема с доступностью видеокарт, которая поставит под угрозу и новинку от AMD. Согласно информации Reddit, видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT показывает неплохие результаты в майнинге, предлагая отличную эффективность по сравнению с другими устройствами.

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Графические процессоры AMD на архитектуре RDNA2 обычно не используются при майнинге из-за их стоимости и относительно низкой производительности майнинга по сравнению с графическими процессорами NVIDIA на архитектуре Ampere. Особенно негативно на производительности графических процессоров RDNA2 сказываются более узкие шины памяти.

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Однако, судя по появившимся тестам, это может не касаться видеокарт на графическом процессоре Navi 23. Radeon RX 6600 XT с 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битном интерфейсе имеет производительность 28 MH/s при мощности карты 93 Вт. Такие результаты получил Dizzy Mining, который использовал MSI RX 6600 XT Gaming X. Он решил пойти дальше и поднять скорость майнинга. Для этого Dizzy Mining снизил максимальную частоту графического процессора до 1,2 ГГц и увеличил частоту работы памяти до 2,2 ГГц. После проведенных манипуляций производительность майнинга увеличилась до 32 MH/s, а энергопотребление при этом упало до 55 Вт.

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