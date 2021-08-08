Xiaomi представит новые телевизоры Mi Oled с поддержкой G-Sync 10 августа
Компания Xiaomi объявила, что их игровой OLED-телевизор следующего поколения готов к запуску. Объявление было размещено в виде трех тизеров в китайской социальной сети Weibo. Оно подтверждает, что новое поколение телевизоров Mi OLED TV будет поддерживать технологию улучшения изображения NVIDIA G-Sync.
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Однако, тизеры не раскрывают подробных технических характеристик, например, размеров новых панелей, их разрешения, поддержку HDR и многого другого. Компания NVIDIA никак не прокомментировала предстоящий запуск от Xiaomi, а также недавно представила обновление своих игровых дисплеев большого формата, специальной программы для широкоформатных телевизоров со встроенными модулями G-Sync. Пока неясно, будет ли новый телевизор Xiaomi включен в эту программу.
Если Xiaomi Mi OLED попадет в программу BFGD, то он будет предлагать частоту обновления свыше 75 Гц, широкую цветовую гамму, низкие задержки и поддержку ULMB. Кроме того, новинка от Xiaomi должна получить поддержку новейшего стандарта HDMI 2.1.
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Подробные спецификации нового OLED-телевизора Xiaomi станут известны 10 августа, когда состоится официальный анонс.
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