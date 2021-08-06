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Известный немецкий интернет-магазин Mindfactory регулярно публикует данные о продажах видеокарт и процессоров, которые с некоторыми поправками можно использовать для анализа популярности тех или иных комплектующих среди пользователей, предпочитающих самостоятельно собирать свои игровые системы. Судя по последним данным, недавно выпущенные APU Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G уже превзошли по количеству продаж процессоры Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X соответственно.

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AMD выпустила Ryzen 7 5700G на замену очень популярному Ryzen 7 3700X, а Ryzen 5 5600G призван заменить не менее популярный Ryzen 5 3600. По информации Mindfactory магазин получил заказы на 820 процессоров Ryzen 7 5700G, в то время как Ryzen 7 5800X был заказан только 610 покупателями. Младшую версию APU Ryzen 5 5600G заказали 900 человек, что на 220 процессоров больше, чем Ryzen 5 5600X. Интересно отметить, что Ryzen 7 5700G даже превзошел 5600X. Напомню, что APU Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G основаны на 7-нм кристалле Cezanne, имеющем до 8 ядер на архитектуре Zen 3 и встроенную графику с 512 потоковыми процессорами.