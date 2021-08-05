Sony получила 22 миллиона процессоров для PlayStation 5
Согласно недавнему заявлению финансового директора Sony Хироки Тотоки, компания уже приобрела 22 миллиона чипов AMD для своей консоли PlayStation 5, что позволит Sony уложиться в запланированный срок выпустить 22 миллиона устройств к концу этого года и полностью избежать нехватки чипов в целом.
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Интересно, как Sony смогла без особых проблем получить все 22 миллиона чипов. Есть подозрение, что AMD могла отдать приоритет производству консольных чипов над собственными процессорами и особенно видеокартами на основе архитектуры RDNA 2. Это также может объяснить, почему Nvidia практически полностью доминировала над AMD на рынке графических процессоров в течение всего года.
К сожалению, а возможно к счастью, спрос на консоль продолжает быть очень высоким, и все 22 миллиона единиц должны быть распроданы до конца года. Sony предупреждала несколько месяцев назад, что предложение не будет успевать за спросом до 2022 года. Даже если компания приобретет намного больше компонентов, все равно консолей будет не хватать всем желающим.
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