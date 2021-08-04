Microsoft отключила комментарии к видео об обновлении Windows 11
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Новая операционная система Windows 11 является сейчас одной из самых горячих тем в мире высоких технологий. После того, как появился видеоролик, в котором более подробно обсуждается обновление до Windows 11, Microsoft решила разобраться с реакцией недовольных пользователей. Помимо того факта, что системные требования Windows 11 нельзя обойти в окончательной версии операционной системы, тон, в котором Microsoft обращалась, был встречен с осуждением и гневом.
В вышеупомянутом видео сотрудник Microsoft признала, что ситуация для клиентов с несовместимым оборудованием, мягко говоря паршивая, но всем остальным понравятся полученные улучшения с точки зрения безопасности и производительности. Пользователи, чьи устройства останутся на Windows 10, не оценили такого рода рассуждения.
Из-за большого количества негативных реакций Microsoft закрыла раздел комментариев под видео на YouTube и удалены все ранее размещенные комментарии. До того, как они были стерты, пользователи делились предположениями, что Microsoft ввела чрезмерно строгие системные требования, чтобы продавать больше новых устройств, от которых компания получит значительную прибыль из-за наличия лицензий Windows.
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