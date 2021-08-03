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В последнее время появляется всё больше слухов и утечек о графических процессорах AMD следующего поколения. Компания AMD не подтверждает их и хранит молчание. Всё, что известно точно, так это используемый при производстве технологический процесс.

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Предполагается, что AMD выпустит три графических процессора на архитектуре RDNA3, хотя есть информация о четвертом графическом процессоре Navi 34. Однако, его появление, даже если он реален, стоит ожидать не ранее 2023 года.

Спецификации чипов Navi 3X дублируются несколькими источниками, поэтому можно предположить, что они являются относительно точными. Что касается производительности, тактовых частот, размеров кристаллов, то говорить о них на нынешнем этапе разработки RDNA3 очень рано. Вероятно, эти параметры станут известны не ранее середины следующего года.

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Navi 33 Пользователь Twitter Olrak обобщил всю имеющуюся информацию и составил три схемы графических процессоров Navi 31, Navi 32 и Navi 33. Ожидается, что самый маленький графический процессор Navi 33 будет иметь аналогичные текущему флагману характеристики с 5120 потоковыми процессорами. Однако новинка получит множество других изменений, включая увеличенный размер Infinity Cache и ширину шины. Navi 32 реклама Графический процессор среднего уровня Navi 32 получит 10240 потоковых процессоров в двух графических кристаллах, что приведет к удвоению максимальной теоретической производительности. Графический процессор может получить Infinity Cache объемом от 256 до 384 МБ, а также 192-битную шину памяти.

Navi 31 Флагманский графический процессор Navi 31 получит 15360 потоковых процессоров. Он будет предлагать более широкую 256-битную шину памяти, как у текущего флагмана Navi 21.

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Дата выхода графических процессоров Navi 3X также неизвестна, но инсайдер @greymon55, предполагает, что запуск первого графического процессора Navi 3X может состояться в октябре следующего года.