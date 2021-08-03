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MIUI 13 от Xiaomi выйдет в конце года

Об этом лично сообщил глава компании Xiaomi
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 В то время как Xiaomi всё ещё никак не завершит рассылку обновления MIUI 12.5 для всех планировавшихся устройств, компания уже разрабатывает следующую версию своей оболочки MIUI 13. В своем обращении на Weibo несколько часов назад генеральный директор компании Лэй Цзюнь наконец объявил, когда будет выпущена MIUI 13.

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 Согласно заявлению Лэй Цзюня, Xiaomi выпустит MIUI 13 в конце года. Выпуск обновления в конце года дает компании некоторое время, чтобы завершить рассылку MIUI 12.5. Кроме того, обычно выход новой версии оболочки совпадает с выпуском очередного флагмана компании, которым в этом году должен стать Mi 12. Было бы удивительно, если бы запуск Mi 12 не совпал с выходом MIUI 13. Внедрение оболочки на другие устройства последует сразу после этого и опять наверняка растянется на целый год. Первыми получат обновление текущие флагманские смартфоны серии Mi 11. Стоит отметить, что обновления MIUI не зависят от обновлений ОС Android, поэтому ожидается, что все смартфоны Xiaomi, выпущенные за последние пару лет, в конечном итоге получат оболочку MIUI 13.

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