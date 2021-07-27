Galaxy Note 21 не будет представлен на Galaxy Unpacked 11 августа
Как известно, Samsung 11 августа проведет свое очередное крупное мероприятие Galaxy Unpacked. Во время мероприятия компания снимет завесу тайны с Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 FE, серии Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2. Многие поклонники Samsung в глубине души надеялись, что также может быть представлен следующий смартфон серии Galaxy Note, но компания подтвердила, что не выпустит Galaxy Note 21 в ближайшее время. Стоит отметить, что, согласно предыдущим отчетам, Samsung все еще планирует выпустить новые устройства серии Note. Однако выпуск устройств может быть отложен до следующего года из-за нехватки микросхем.
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В недавнем сообщении в блоге Samsung описала в общих чертах некоторые продукты, которые можно ожидать на предстоящем мероприятии. В компании подтвердили, что представят на мероприятии третье поколение складных устройств. Кроме того, Samsung сообщила, что работает с большим количеством партнеров, чтобы оптимизировать работу приложений с ее новыми складными устройствами.
Также, Samsung сообщила, что грядущий Galaxy Z Fold предлагает совершенно новые способы работы и творчества, а следующий Z Flip будет сделан из более прочных материалов. Кроме того, на мероприятии представят первый S Pen, разработанный специально для складных телефонов. Наряду со складными телефонами Samsung также представит новое поколение Galaxy Watch под управлением Wear OS 3 с оболочкой One UI Watch.
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