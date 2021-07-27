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На мероприятии Intel Accelerated компания раскрыла информацию о предстоящих изменениях в именовании своих техпроцессов, а также впервые раскрыла некоторые подробности о будущих процессорах.

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По заявлению Intel технологический процесс Intel 7 будет использоваться при производстве потребительских процессоров Alder Lake и процессоров для центров обработки данных Sapphire Rapids. Кроме того, компания подтвердила, что поставки чипов Alder Lake начнутся уже в этом году, а производство процессоров Sapphire Rapids начнется в первом квартале 2022 года.

Также Intel впервые наглядно продемонстрировала дизайн каждого процессора, начиная с грядущего Alder Lake с высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами, а также конструкцию процессоров Sapphire Rapids с несколькими кристаллами.

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Техпроцесс Intel 4 будет готов ко второй половине 2022 года, а поставки чипов на его основе начнутся в 2023 году. Процессорами, основанными на этом техпроцессе станут потребительские Meteor Lake и Granite Rapids для центров обработки данных. Об этом сообщила Энн Келлехер, занимающая в компании должность старшего вице-президента и генерального директора по разработке технологий.

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На изображении выше представлен процессор Meteor Lake, который включает графический процессор со 192 исполнительными модулями, что будет являться серьезным шагом вперед по сравнению с 96 исполнительными модулями на процессорах, выпускаемых в настоящее время. Процессоры Granite Rapids представляют собой сдвоенные кристаллы, каждый из которых разделен на 60 частей. Точной информации, что представляют собой эти части нет. Возможно, каждая из этих частей представляет собой отдельное ядро. В таком случае общее количество ядер составляет 120 штук.

Кроме того, Intel подтвердила, что процессоры Meteor Lake будут использовать технологию упаковки Foveros, а мощность процессоров будет находиться в широких пределах от 5 до 125 Вт.