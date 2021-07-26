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Intel решила скорректировать наименование своих технологических процессов. Компания изменила название двух уже анонсированных техпроцессов, а также раскрыла дорожную карту с обозначениями своей продукции на 2023–2024 годы.

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Ранее известный Intel 10-нм Enhanced SuperFin, теперь носит название Intel 7. Этот техпроцесс сейчас используется при серийном производстве, а его производительность на ватт на 10–15% выше по сравнению с 10-нм SuperFin. Новый Intel 7 будет использоваться при изготовлении процессоров Alder Lake и Sapphire Rapids.

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Далее следует Intel 4. Под данным названием скрывается 7-нм техпроцесс Intel. Компания обещает прирост производительности на ватт на уровне 20 процентов по сравнению с Intel 7. При изготовлении процессоров на Intel 4 будет использоваться EUV литография. Первыми продуктами на техпроцессе Intel 4 станут Meteor Lake и Granite Rapids.

Во второй половине 2023 года Intel представит новый техпроцесс Intel 3. Он обеспечит прирост производительности около 18 процентов на ватт.

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Еще в более далеком 2024 году свет увидит техпроцесс Intel 20A. Буква "A" в названии означает ангстрем. Переход на этот техпроцесс принесет новую архитектуру, известную как RibbonFET и инновации в области межсоединений PowerVia. Какие именно процессоры будут использовать данный техпроцесс пока остается загадкой.