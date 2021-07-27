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Сегодня компания Akasa представила KS7, очень компактный кулер KS7, предназначенный для маломощных компактных компьютеров на базе процессоров Intel. Толщина всей системы охлаждения, включая радиатор и вентилятор, составляет всего 16 мм. Кулер Akasa KS7 предназначен для установки на материнские платы с сокетами LGA1200 и LGA115x. Как утверждают разработчики системы охлаждения, их новый продукт способен охлаждать до приемлемой температуры процессоры мощностью 35 Вт, например, такой как Core i9-10900T.

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Конструкция кулера очень простая. В алюминиевом моноблочном радиаторе установлен 64-миллиметровый радиальный вентилятор, который имеет 4-контактный вход, позволяющий регулировать скорость вращения в пределах от 2200 до 4000 об/мин, обеспечивая производительность до 24,61 CFM при статическом давлении 3,76 мм водяного столба. Заявленный производителем уровень шума на максимальной скорости составляет 32,8 децибел. Рассчетный срок службы подшипника вентилятора составляет 40 000 часов. Габаритные размеры новинки равны 85 мм x 85 мм x 16 мм, а вес 105 г. Стоимость кулера Akasa KS7 пока не раскрывается.